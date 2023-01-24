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Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı, Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili sorulara yanıt vermeden uzaklaştı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Avrupa Parlamentosu'nda katıldığı oturum ve sonrasında Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı.

Selen Temizer   | 24.01.2023
İsveç Dışişleri Bakanı, Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili sorulara yanıt vermeden uzaklaştı

Brüksel

Billström, İsveç'in dönem başkanlığının önceliklerini anlatmak için Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nin oturumuna katıldı.

Ukrayna, İran meseleleriyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Billström, Macar bağımsız milletvekili Marton Gyöngyösi'nin "İsveç, NATO üyeliği sürecinde nerede duruyor? İsveç'in NATO üyeliğini hala onaylamayan Macaristan ve Türkiye ile bunun zaten çok zor bir diplomatik mücadele olduğunu biliyorum. Kötü bir durumu daha da kötüleştirmek, yaralamaya hakaret eklemek için Stockholm'deki protestolar ve Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'nin tutumunu kolaylaştıracak gibi görünmüyor. Bu süreci hızlandırmak için ne yapabilirsiniz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Oturumun ardından kısa süreliğine basın mensuplarının yanına gelen Billström, İsveçli gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra AA muhabirinin Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren uygulamayla ilgili sorularını duyduğu halde yanıt vermeden uzaklaştı.

İsveç basınına açıklamalarında ise Finlandiya ile yürüttüğü NATO üyelik sürecine ilişkin bilgi veren Bakan Billström, şunları kaydetti:

"(Türkiye'nin) Son açıklamalarının ne olduğunu anlamak için Finlandiya ile iletişimdeyiz. İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında yapılan NATO anlaşmasına uymaya ve saygı duymaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar bunu yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Daha önce Finlandiyalı meslektaşımla yaptığım basın toplantısında, Finlandiyalı Bakan, açıkça ülkesinin NATO'ya İsveç'le beraber gireceğini söylemişti. Şu anda görüşmeler sıkıntıya girdi. Finlandiya ile birlikte bu konuyu yeniden değerlendirip Üçlü Ahitname'nin devam etmesinden yana girişimlerde bulunacağız."

Nefret suçu provokasyonuna yasaların müsaade ettiğini savunmuştu

Billström, dün de Brüksel'de AA muhabirinin sorusu üzerine "İsveç yasalarına göre, ifade özgürlüğü bunun yapılmasını yasal kılar. Ancak bunun yapılması, bu eylemin yanında durduğumuz, bunu desteklediğimiz veya onayladığımız anlamına gelmez." yanıtını vermişti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

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