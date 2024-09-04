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Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, istifa edeceğini ve siyaseti bırakacağını açıkladı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, gelecek hafta görevinden istifa edeceğini ve siyaseti bırakacağını duyurdu.

Atila Altuntaş  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
İsveç Dışişleri Bakanı Billström, istifa edeceğini ve siyaseti bırakacağını açıkladı

Stockholm

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya hesabı X'ten, istifa kararına ilişkin açıklama yaptı.

Billström, "Üzüntü ve gurur karışımı bir duyguyla bugün Başbakan'a gelecek çarşamba parlamentonun açılışında dışişleri bakanlığı görevini ve siyaseti bırakacağımı bildirdim." ifadesini kullandı.

İstifa kararını kolay almadığını belirten Billström, paylaşımında şunları kaydetti:

"Son 25 yılda 10 yılı bakan olmak üzere farklı görevler üstlendim. Son iki yıldaki bakanlığım süresince başardıklarımızdan çok mutlu olduğumu ve gurur duyduğumu da söylemek istiyorum. Öncelikle uzun ve kimi zaman zorlu bir süreçten sonra İsveç nihayet NATO'ya girdi. Hükümet olarak Rusya'nın genişlemesine karşı koymak için uzun vadeli bir politika ortaya koyduk. Orta Doğu'da da durum ciddi ve İsveç, AB, ABD ve diğer ülkelerle birlikte durumu istikrara kavuşturmak için mücadele ediyor. (Filistin) Uzun vadede tek makul çözüm iki devletli çözümdür."

50 yaşındaki Billström, Ekim 2022'den bu yana Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.

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