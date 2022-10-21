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Dünya

İsveç Başbakanı Kristersson Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi

İsveç basınına göre ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndererek Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirdi.

Atila Altuntaş   | 21.10.2022
İsveç Başbakanı Kristersson Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Stockholm

Aftonbladet gazetesi, Kristersson'un ülkesinin Ankara Büyükelçiliği aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün bir mektup gönderdiğini duyurdu.

Mektupta Kristersson'un, "Umarım kısa süre içinde sizinle NATO konusunda ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara'ya gelmeye hazırız." ifadesini kullandığı belirtildi.

Mektupta Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını aktaran Kristersson'un "Türkiye'nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve terör örgütü PKK ve diğer terör örgütleri ve bunların kollarından gelen tehditler de dahil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz." ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, "İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza 'Randevu verin, gelsin' dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez. Şu andaki yeni Başbakan'ın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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