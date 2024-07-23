Dolar
32.82
Euro
35.61
Altın
2,407.82
ETH/USDT
3,482.40
BTC/USDT
65,797.00
BIST 100
11,089.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrailli üst düzey bir grup, ABD Kongresi liderlerine Netanyahu aleyhine mektup gönderdi

Eski ulusal güvenlik yetkilileri, akademisyenler ve iş insanlarından oluşan İsrailli üst düzey bir grup, ABD Kongre liderlerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu “İsrail ve ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit etmekle” suçlayan mektup gönderdi.

Islam Doğru  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
İsrailli üst düzey bir grup, ABD Kongresi liderlerine Netanyahu aleyhine mektup gönderdi

New York

Mektup, bu sabah Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'e ulaştırıldı.

Netanyahu'nun "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendirildiği mektupta, hakkında rüşvet ve dolandırıcılıktan davalar bulunduğuna, siyasi hayatta kalmak için bencilce davrandığına ve Gazze'deki mevcut savaşta Hamas'ı yenememekten tek başına sorumlu olduğuna işaret edildi.

Mektupta, “Netanyahu, Amerika'nın Orta Doğu ve ötesindeki politikasını olumsuz etkileyen ve İsrail'i daha da tehlikeye sokan bu savaşa yaklaşımıyla ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına ciddi şekilde zarar veriyor." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail Başbakanı'nın “onlarca yıldır İsraillileri birbirine karşı kışkırttığı ve ulusal sosyal dokuya zarar verdiği” belirtilen mektupta, Netanyahu’nun İsrail’in “savunma yeteneklerinde önemli ölçüde hasara yol açtığı, ülkenin ekonomisini aşındırdığı ve uluslararası duruşunu mahvettiği" vurgulandı.

Mektupta, Mossad istihbarat servisinden emekli direktör Tamir Pardo başta olmak üzere teşkilattan 5 eski üst düzey yetkili, İsrail ordusundan 2 eski üst düzey komutan, eski askerler, güvenlik, diplomatik, hukuk ve iş insanlarından oluşan 30 dan fazla ismin imzası yer aldı.

Netanyahu, Kongrede düzenlenecek ortak oturumda konuşacak

İsrail Başbakanı Netanyahu, Kongrenin her iki kanadının liderlerinin daveti üzerine dün ABD’ye geldi ve yarın Kongrede düzenlenecek ortak oturumda konuşacak.

Kendisi de bir Yahudi olan ve İsrail'in Kongredeki en sadık müttefiklerinden biri olarak gösterilen Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, martta Netanyahu'ya istifa ve İsrail'de yeni seçimlere gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu’nun yarınki konuşmasını protesto etmek için savaş karşıtı bazı Kongre üyeleri oturuma katılmayacağını açıklarken, başkent sokaklarında da Netanyahu’ya tepki gösterilerinin yapılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin 2024 yılı genel atamaları yapıldı
TCG Kınalıada, Katar’ın Doha Limanı'nı ziyaret etti
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye, Filistinlilerin Pekin'de milli birliğe yönelik bildiriyi kabul etmesinden memnun

Benzer haberler

İsrailli üst düzey bir grup, ABD Kongresi liderlerine Netanyahu aleyhine mektup gönderdi

İsrailli üst düzey bir grup, ABD Kongresi liderlerine Netanyahu aleyhine mektup gönderdi

Netanyahu: "Başkan kim olursa olsun İsrail ABD'nin en güçlü müttefikidir"

ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takasını görüşecek

Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nın "esir takası anlaşması ısrarı" üzerine güvenlik toplantısını erken bitirdi

Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nın "esir takası anlaşması ısrarı" üzerine güvenlik toplantısını erken bitirdi
İsrail basınına göre Netanyahu, 7 Ekim'den sonra ordu karargahındaki toplantıların kayda alınmasını yasakladı

İsrail basınına göre Netanyahu, 7 Ekim'den sonra ordu karargahındaki toplantıların kayda alınmasını yasakladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet