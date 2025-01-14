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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esirlerin yakınları, Gazze'de esir takası anlaşmasını Netanyahu ile görüştü

İsrailli esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları üzerine gerçekleştirdikleri görüşmeden anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşamasına ilişkin cevaplanmamış sorularla ayrıldıklarını açıkladı.

Burak Dağ  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
İsrailli esirlerin yakınları, Gazze'de esir takası anlaşmasını Netanyahu ile görüştü Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrailli esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları üzerine gerçekleştirdikleri görüşmeden anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşamasına ilişkin cevaplanmamış sorularla ayrıldıklarını açıkladı.

Başbakan Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinde görüştükten sonra basına konuşan İsrailli esir yakınları, tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Kanal 12'ye konuşan bazı İsrailli esir yakınları, Netanyahu ile gerçekleştirdikleri toplantıdan duyurulması beklenen anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşamalarının ne zaman uygulamaya konulacağına ilişkin cevaplanmamış pek çok soruyla ayrıldıklarını söyledi.

Haberde, İsrailli esir yakınlarının Netanyahu ile gerçekleştirdiği toplantının 45 dakika sürdüğü bildirilirken, Netanyahu’nun müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söylediği aktarıldı.

İki kardeşi de Gazze'de esir tutulan Sharon Sharabi, yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin ikinci aşamanın şartlarına ilişkin müzakereler için 16 gün boyunca beklememesi gerektiğini, ilk aşama sonrası için görüşmelerin derhal başlaması gerektiğini savundu.

Sharon Sharabi’nin Gazze'de esir olan kardeşi Yossi Sharabi İsrail saldırısında ölürken, Eli Sharabi'nin hayatta olduğuna inanılıyor.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 6 hafta sürecek ve ilk aşamada kadın, yaşlı ve ağır hasta 33 İsrailli esir serbest bırakılacak.

Ayrıca anlaşmanın ilk aşamasının 16'ncı gününde İsrail ve Hamas’ın, ikinci aşamanın şartlarına ilişkin müzakerelere başlaması öngörülüyor.

Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşması

Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirilmişti.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını açıklamıştı.

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