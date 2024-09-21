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İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes, esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esirlerin ailelerine göre, Netanyahu'nun esirlerin hayatından vazgeçme hakkı yok

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ülkenin kuzeyinde Lübnan'a karşı savaşma" bahanesi altında esirlerin hayatından vazgeçme hakkına sahip olmadığını belirtti.

Said Amori, Gülşen Topçu  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
İsrailli esirlerin ailelerine göre, Netanyahu'nun esirlerin hayatından vazgeçme hakkı yok Fotoğraf: Saeed Qaq/AA

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde basın toplantısı düzenledi.

Aileler, Netanyahu'nun kuzeyde "savaş kisvesi" altında esirlerin hayatından vazgeçme hakkına sahip olmadığını ifade etti.

Netanyahu'nun, kuzeyde savaşarak, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın istediği gibi İsrail'i çok cepheli bir savaşa soktuğunu dile getiren aileler, İsrail Başbakanı'nı esirlerin hayatını önemsememekle suçladı.

Aileler, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan, Netanyahu'yu Filistinli gruplarla esir takası anlaşması imzalamaya zorlamasını istedi.

Ateşkes ve esir takası için müzakereler uzun süredir devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

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