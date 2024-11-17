Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,562.22
ETH/USDT
3,132.50
BTC/USDT
90,450.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esirlerin aileleri, esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv’de cumartesi protestolarını sürdürdü

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası ve takas anlaşması talebiyle düzenledikleri gösterilerine bu hafta da devam etti.

Burak Dağ  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
İsrailli esirlerin aileleri, esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv’de cumartesi protestolarını sürdürdü Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Bu hafta yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı Tel Aviv'deki gösterilerin merkezi her hafta olduğu gibi Savunma Bakanlığı kompleksinin önündeki Begin Caddesi oldu.

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

Pek çok esir yakını, yaptıkları konuşmalarla Netanyahu hükümetine esir takası anlaşması yapma çağrısında bulundu.

Oğlu Gazze'de tutulan Einav Zangauker, ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump’a Gazze’ye saldırıları sonlandırması ve esirleri geri getirmesi için Başbakan Netanyahu'ya baskı yapması çağrısı yaptı.

AA muhabirine konuşan gösterici Beni ise Başbakan Netanyahu'nun esirleri umursamadığını, yozlaşmış olduğunu savunarak, "Esirlere yaklaşım biçiminden de anlaşılıyor ki onların serbest kalmasını istemiyor. Umursamıyor." dedi.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği rastgele saldırılarda onlarca İsrailli esirin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Netanyahu anlaşmaya yanaşmıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Binyamin Netanyahu’nun önerilen anlaşma taslağına ilave maddeler ekleme çabası ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı olan Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarının müzakerelerin çökmesine neden olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
MSB'den KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümüne ilişkin SOLOTÜRK paylaşımı
İsrail'in Gazze'deki katliamları İstanbul'da "sesli eylem"le protesto edildi

Benzer haberler

İsrailli esirlerin aileleri, esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv’de cumartesi protestolarını sürdürdü

İsrailli esirlerin aileleri, esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv’de cumartesi protestolarını sürdürdü

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kayserya'daki özel konutuna 2 işaret fişeği atıldı

Gazze'de ağrı kesicinin dahi bulunmadığı Kemal Advan Hastanesi'nde yaralılar ölümü bekliyor

İsrail'in 407 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 799'a yükseldi

İsrail'in 407 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 799'a yükseldi
Hamas: Washington'un Gazze'deki soykırımı inkar etmesi işlenen suçlardaki sorumluluğunu teyit ediyor

Hamas: Washington'un Gazze'deki soykırımı inkar etmesi işlenen suçlardaki sorumluluğunu teyit ediyor
İsrail'in kuzeyindeki Ummul Fehm kentinde Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılar protesto edildi

İsrail'in kuzeyindeki Ummul Fehm kentinde Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılar protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet