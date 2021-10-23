Dolar
9.60
Euro
11.18
Altın
1,792.39
ETH/USDT
4,024.90
BTC/USDT
61,190.00
BIST 100
1,479.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrailli Bakan 'Rusya'nın İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarını engellememeyi kabul ettiğini' söyledi

İsrail İskan Bakanı Zeev Elkin, Rusya'nın İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarını engellememeyi kabul ettiğini belirtti.

Mustafa Deveci   | 23.10.2021
İsrailli Bakan 'Rusya'nın İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarını engellememeyi kabul ettiğini' söyledi

Kudüs

Elkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in dün Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı görüşmeye ilişkin İsrail basınına değerlendirmelerde bulundu.

Putin-Bennett görüşmesinin tercümanlığını yapan Elkin, görüşmede Moskova ile Tel Aviv arasındaki ikili ilişkilerin eski Başbakan Binyamin Netanyahu dönemine benzer şekilde sürdürülmesinin ele alındığını aktardı.

Elkin, Putin ile Bennett'in İsrail ve Rus güçlerinin Suriye'de çatışmasının önüne geçmeyi amaçlayan ve "çatışma önleme mekanizması" olarak adlandırılan uygulamaya devam edilmesi konusunda anlaştığını ifade etti.

Bennett'in Putin ile İran'ın nükleer programı ve Suriye'ye yerleşmesini önleme konusundaki görüşlerini paylaştığını kaydeden Elkin, "(Suriye'deki hava saldırılarına ilişkin) Rusya'ya yönelik politikanın devam ettirilmesine karar verildi." ifadesini kullandı.

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi.

Tel Aviv yönetimi, bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 735 bin 378’e çıktı
Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor
ABD'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda yüzde 90,7 etkili
Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları en üst seviyeye ulaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Benzer haberler

İsrailli Bakan 'Rusya'nın İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarını engellememeyi kabul ettiğini' söyledi

İsrailli Bakan 'Rusya'nın İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarını engellememeyi kabul ettiğini' söyledi

Rusya'da Kovid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor

ABD, Tel Abyad yakınlarında hava saldırısında bir El Kaide elebaşının öldürüldüğünü açıkladı

BM'den, İsrail'in 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine almasına tepki

BM'den, İsrail'in 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine almasına tepki
ABD, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine alan İsrail'den açıklama isteyecek

ABD, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine alan İsrail'den açıklama isteyecek
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinli genci yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinli genci yaraladı