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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli bakan, Gazze Şeridi’ni "Filistinlilerden temizleme" çağrısı yaptı

İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Gazze Şeridi'nde tek çözümün bölgenin "Filistinlilerden temizlenmesi" olduğunu iddia ederek, sürgün çağrısında bulundu.

Burak Dağ  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
İsrailli bakan, Gazze Şeridi’ni "Filistinlilerden temizleme" çağrısı yaptı Fotoğraf: Mahmoud İssa/AA

Kudüs

Haaretz gazetesinin haberine göre, Silman, İsrail için Gazze'de atılacak "tek gerçekçi” çözümün Gazze’deki Filistinlilerin sürgün edilmesi olduğunu söyledi.

İsrail hükümetinin Filistinlileri sürgün etme fikrine bağlılığını koruduğunu belirten Silman, "Tanrı bize mevcut ABD yönetimini gönderdi ve bize açıkça o toprakları (Gazze Şeridi) miras almamızın vaktinin geldiğini söylüyor." dedi.

Silman, Gazze Şeridi’nde daha önce kurulan yasadışı İsrail yerleşim yerine atıfta bulunarak, "Hiç şüphe yok, Gush Atif geri dönecek." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin sürgün planını açıklamasının ardından İsrail’de aşırı sağcı siyasetçiler sık sık Gazzelileri bölgeden sürgün etme çağrısı yapmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilerek başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine sürgün edilmeleri teklifinde bulunmuştu.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump'ın sözde Gazze'nin "temizlenmesi için" bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifi üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

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