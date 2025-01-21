Dolar
35.65
Euro
37.20
Altın
2,738.20
ETH/USDT
3,211.30
BTC/USDT
101,546.00
BIST 100
10,083.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Tüzgiray Ailesi için Bursa Bademli Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Kerem, Kıvanç, Burcu ile Pelin Güngör için Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in yaklaşık 16 ay süren saldırıları, Gazze'deki sağlık sektörünü "felç etti"

İsrail’in Gazze Şeridi'nde 15 aydan fazla süren saldırılarında sağlık sektörü doğrudan hedef alındı. Sağlık tesisleri vurulurken onlarca sağlık görevlisi hayatını kaybetti, bazıları da görevleri başındayken alıkonuldu.

Ramzi Mahmud, Mohamed Majed, Esat Fırat  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
İsrail'in yaklaşık 16 ay süren saldırıları, Gazze'deki sağlık sektörünü "felç etti"

Gazze

Aynı zamanda İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar, uluslararası sağlık ekiplerinin bölgeye girmesini ve yükü hafifletmesini engelleyerek, Gazze'nin sağlık sistemini tamamen çöküşün eşiğine getirdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması 19 Ocak Pazar sabahı yürürlüğe girdi ve ilk aşamanın 42 gün sürmesi, bu süre içerisinde Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda ikinci ve ardından üçüncü aşama müzakerelerinin başlaması planlanıyor.

Resmi istatistikler

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi’nin son istatistiklerine göre, İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana, devlet ve özel hastaneler dahil, bölgede bulunan 38 hastaneden 34'ünü yıktı. İlaç ve tıbbi ekipman konusunda ciddi bir kıtlık yaşanmasına rağmen, sınırlı kapasiteyle faaliyet gösteren sadece 4 hastane kaldı.

İsrail saldırılarında 80 sağlık merkezi tamamen hizmet dışı kalırken, 162 sağlık kurumu da tahrip edildi. Ambulansların da doğrudan hedef alındığı saldırılarda, 136 araç imha edildi. Bu da sağlık ekiplerinin acil durumlara müdahale kabiliyetini büyük ölçüde felç etti.

Gazze'deki sağlık personeli de doğrudan hedef alındı. Hükümetin medya ofisinin raporunda, "İsrail hapishanelerinde idam edilen üç kişi dahil, 331 sağlık sektörü çalışanı şehit edildi.” ifadelerine yer verildi.

Soykırım ve abluka

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil Ed-Dakran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail soykırımı sırasında bile kuşatma altındaydık ve çok zor koşullarda çalışıyorduk, çok sayıda şehit verdik. Gazze'deki hastanelerin kapasitesini aşan sayıda yaralı vardı, bu da bizi hastanelerden çıkmadan 7/24 çalışmaya zorladı.” dedi.

İsrail’in sağlık tesislerini doğrudan hedef almanın yanı sıra, hastaneleri hizmet dışı bıraktığına dikkati çeken Dakran, sağlık ekiplerinin kısıtlı imkânlara rağmen hasarlı hastanelerin yeniden faaliyete geçmesi için ellerinden geleni yaptığını, temel ihtiyaçların karşılanması için tıbbi yardım gelene kadar hastaneleri en az düzeyde çalışır hale getirmek için yoğun bir şekilde çalıştığını kaydetti.

İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde ciddi bir tıbbi personel eksikliği yaşandığına dikkati çeken Dakran, yerel personelin yükünü hafifletmek için Gazze dışından gelecek tıbbi ekiplere acil ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Dakran, şartların çok zor olduğunu ve bu şartlara rağmen çalıştıklarına işaret ederek, “Zor şartlarda çalışıyoruz ve ekiplerimizin yükünü hafifletmek için Gazze dışından gelecek sağlık ekiplerine çok ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3'ünde itfaiye ekibi görev yapıyor
Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliğine, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman seçildi
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
DMM, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kartalkaya'da yanan binayı yıkmak istiyor" iddiasını yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı kabul etti

Benzer haberler

İsrail'de, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim projeleri görüşüldü

İsrail'de, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim projeleri görüşüldü

Washington Post: Google, Gazze'de başından beri İsrail'in yapay zeka taleplerini karşılamak için çalıştı

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 58 günde 633 kez ihlal etti

Dünya Gıda Programı Acil Durum İletişim Sorumlusu Dumont, Gazze'dekilerin aç ve evsiz olduğunu söyledi

Dünya Gıda Programı Acil Durum İletişim Sorumlusu Dumont, Gazze'dekilerin aç ve evsiz olduğunu söyledi
Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkesinin İsrail'e sarsılmaz desteğini vurguladı

Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkesinin İsrail'e sarsılmaz desteğini vurguladı
Haaretz: İsrail polisi, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında suç ortağı

Haaretz: İsrail polisi, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında suç ortağı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet