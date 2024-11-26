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Dünya

İsrail'in saldırılarıyla göçe zorladığı Filistinliler, yağmur ve soğuk havayla mücadele ediyor

26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
İsrail'in saldırılarıyla göçe zorladığı Filistinliler, yağmur ve soğuk havayla mücadele ediyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları 417 gündür aralıksız devam ederken ordunun şiddetli saldırıları sebebiyle zorla yerlerinden edilen Filistinliler, Gazze'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan Filistin Stadyumu'na kurdukları derme çatma çadırlarda ikinci kış mevsimini geçirmeye başladı.

Gazze'ye havadan ve karadan düzenlenen saldırılar ve sınır kapılarına uygulanan tam ambargo sebebiyle bölgedeki "insani kriz" giderek derinleşirken kış mevsiminin gelmesi ile çadırlara sığınmış Filistinliler soğuk hava ve yoğun yağış ile de mücadele ediyor.

Bölgede yakacak malzemenin kısıtlı olması sebebiyle ısınma sorunu yaşayan Gazeliler ayrıca güneş ve rüzgarda yıpranan çadırların basit bir yağmuru bile engelleyememesinden muzdarip

Gazze'nin kuzeyindeki farklı bölgelerinden Stadyuma göç eden Filistinliler soğuk hava ve yağış karşısında çaresiz olduklarını belirtti.

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