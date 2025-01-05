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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in saldırılarında Aralık ayında 10 Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun 2024'ün Aralık ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

Awad Rjoob, Ekrem Biçeroğlu  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
İsrail'in saldırılarında Aralık ayında 10 Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi

Ramallah

Filistinli Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Aralık ayındaki saldırılarda Filistinli medya çalışanlarına karşı 84 ihlal gerçekleştirdiği ifade edildi.

Saldırılarda 10 Filistinli gazetecinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, "İsrail'in gazetecileri katliamlara varacak kadar sistematik bir şekilde hedef almaya devam ettiği" belirtildi.

Filistinli gazetecilerin ailelerinden 8 kişinin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, gazetecilere ve ailelerine ait 3 evin yıkıldığı bildirilerek, 5 gazetecinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, 27 gazetecinin de gözaltına alındığına işaret edilirken, gazetecilere yönelik 11 silahlı saldırı olayının yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 10 gazetecinin ağır şekilde darbedildiği, ekipmanlarının imha edildiği ya da el konulduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 3 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 202'ye çıktığı aktarılmıştı.

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