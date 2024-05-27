Dolar
32.18
Euro
34.93
Altın
2,351.85
ETH/USDT
3,923.30
BTC/USDT
68,700.00
BIST 100
10,608.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Eminönü Beyazıt Meydanı’nda protesto ediliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde dün yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Hacer Çakır  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45'e yükseldi Fotoğraf: Ali Jadallah / AA

Istanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralıların sayısının da 249'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenlerden 23'ünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu aktarıldı.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurması kararı aldığı Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA, dün akşamki haberinde, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki
Ağrı Dağı beyaza büründü
DMM "bazı illerde 112 Acil sağlık hizmetleri istasyonları kapatılacak" iddiasını yalanladı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu
Türk Dünyası Ulusal Bilimler Akademileri Birliği Genel Kurulu Ankara'da toplandı

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan İsrail'in Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki

Emine Erdoğan'dan İsrail'in Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki

İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45'e yükseldi

Af Örgütü: İsrail'in nisandaki 3 saldırısı yeni savaş suçu delilleri içeriyor

Filistin asıllı Rektör Ebu Sitte: İsrail, esasında Gazze'yi yaşanılmayacak bir bölgeye dönüştürmeyi hedeflemektedir

Filistin asıllı Rektör Ebu Sitte: İsrail, esasında Gazze'yi yaşanılmayacak bir bölgeye dönüştürmeyi hedeflemektedir
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ölen Gazzeliler, Refahlılar değil, ölen insanlık

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ölen Gazzeliler, Refahlılar değil, ölen insanlık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet