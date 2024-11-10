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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi 13 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi 13 kişinin öldüğü belirtildi.

Wassim Samih Seifeddine, Gülşen Topçu  | 10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi 13 kişi öldü Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun, Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ile Ayn Bial köylerinde ilk yardım görevlilerinin toplanma noktasını hedef aldığı bildirildi. Saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ilk yardım görevlisi 12 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

İsrail'in sağlık çalışanlarını hedef almasının kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun bu saldırıları caydırıcı bir duruş sergilemediği kaydedildi.

İsrail'in Sur kentine bağlı Hannaviye kasabasına düzenlediği saldırıda ise 5 sivil savunma gönüllüsünün öldüğü ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

Güneydeki Nebatiye kentinde El-Meydan MMahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 12 kişi yaralandı.

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