İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 17 kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 17 kişinin öldüğü, en az 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İstanbul
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek'e bağlı Emhez kasabasında bir eve hava saldırısı düzenledi.
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Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.
İsrail ordusunun Baalbek'e bağlı Tariya kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam ülkenin orta kesimindeki Cebel-i Lübnan (Lübnan Dağı) iline bağlı Kamatiya kasabasına düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde bir camiyi patlayıcılarla havaya uçurdu
İsrail ordusu, şiddetli hava saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde bir caminin de aralarında bulunduğu çok sayıda binayı patlayıcılarla havaya uçurdu.
Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentinin merkezi ve bazı beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.
İsrail savaş uçaklarının Sur kentindeki er-Raml Mahallesini bombaladığı aktarılan haberde, savaş uçaklarının kentteki İmam Hüseyin Camisinin yakınlarındaki bazı binaları da bombaladığı kaydedildi.
Sur kentine bağlı Cuveyye, Kafra ve Yatir beldelerinin de İsrail hava saldırılarına maruz kaldığı belirtilen haberde, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Humeyn et-Tahta ve diğer bazı beldelerin de bombalandığı ifade edildi.
Haberde, İsrail savaş uçaklarının güneydeki Marcayun bölgesinde bir evi bombalaması sonucu can kayıplarının olduğuna işaret edildi.
Öte yandan İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Dıheyre beldesinde bir cami ile diğer bazı binaları patlayıcılarla havaya uçurdu.
İsrail ordusunun sınır bölgesinde camiyi havaya uçurduğuna dair görüntüler, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.
İsrail askerleri, sınır hattında Sünnilerin çoğunlukta olduğu Dıheyre beldesinde daha önce de 2 camiyi yıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.