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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın doğusunda bir araca düzenlediği SİHA saldırısında 2 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hermel kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Çağrı Koşak  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
İsrail'in Lübnan'ın doğusunda bir araca düzenlediği SİHA saldırısında 2 kişi öldü Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Hermel'de bir araca SİHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Aracın, SİHA ile iki kez vurulduğu ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Lübnan basını ise İsrail saldırısında bir kamyonetin hedef alındığını ve saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Hizbullah mensubu Mehdi Şahin olduğunu aktardı.

İsrail dün de Hermel'i El-Kasr beldesine bağlayan yol üzerinde bir aracı SİHA ile vurmuş, saldırıda 1 kişi ölmüş ve 1 kişi yaralanmıştı.

Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 82 kişi hayatını kaybetti, 270 kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer, ülkenin güneyindeki işgalini sürdüren İsrail'in düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini belirtiyor.

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