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İsrail'in Lübnan'da son iki haftada düzenlediği saldırılarda 1030 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Ebyad, İsrail'in 16 Eylül'den bu yana ülkeye yönelik saldırıları sonucu 1030 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 352 kişinin yaralandığını bildirdi.

Mahmut Geldi  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
İsrail'in Lübnan'da son iki haftada düzenlediği saldırılarda 1030 kişi öldü

Beyrut

Sağlık Bakanı Ebyad, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgileri paylaştı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den 15 Eylül'e kadar Lübnan'a yönelik saldırılarında 38'i kadın ve 17'si çocuk olmak üzere 610 kişinin öldüğü, 2 bin 56 kişinin yaralandığını aktaran Ebyad, 16 Eylül-27 Eylül tarihleri arasında ise İsrail'in saldırılarında 1030 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Son 2 haftada ölen 1030 kişi arasında 156 kadın ve 87 çocuğun olduğu bilgisini veren Ebyad, bu süre zarfında 6 bin 352 kişinin de yaralandığı ifade etti.

İsrail'in dünden beri sürdürdüğü saldırılarda da 11 kişinin öldüğü ve 108 kişinin yaralandığını bildiren Ebyad, 8 Ekim'den bu yana 1640 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 408 kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 194 kadının öldüğünü bilgisini paylaşan Bakan Ebyad, enkaz altından çıkarılamayan veya henüz kimleri tespit edilemeyenlerin olduğuna da dikkati çekti.

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