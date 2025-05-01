Dolar
38.45
Euro
43.75
Altın
3,225.45
ETH/USDT
1,842.60
BTC/USDT
96,027.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025 KKTC'nin açılış töreninde konuşuyor
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'da bir kamyonete düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir kamyonete düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mahmut Geldi  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
İsrail'in Lübnan'da bir kamyonete düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, Nebatiye'ye bağlı Meys el-Cebel ve Blida beldeleri arasında hurda toplayan bir aracı hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in söz konusu kamyoneti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da güneyde İsrail'in İHA'yla hedef aldığı araçta biri Lübnanlı ve 2'si Suriyeli, 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

NNA, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Beka ve Hirmil bölgelerinde uçuş yaptığı bilgisini de paylaştı.

Öte yandan İsrail ordusuna ait İHA'lar, sabah saatlerinden beri başkent Beyrut'un güney bölgeleri üzerinden de uçuş yapıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hocalı ve Şuşa'da, Ermenilerin katlettiği sivillere ait olduğu düşünülen toplu mezarlar bulundu
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TEKNOFEST KKTC paylaşımı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Narkokapan-Mersin Operasyonu'nda yakalanan 84 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

İsrail'in Lübnan'da bir kamyonete düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'da bir kamyonete düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü

Lübnan’ın güney sınırında 5 stratejik tepe ve İsrail işgali

Lübnan Cumhurbaşkanı, ateşkes komitesinden saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in işgalini sürdürdüğü güneydeki noktalardan çekilmesini istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in işgalini sürdürdüğü güneydeki noktalardan çekilmesini istedi
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini hava saldırısıyla hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini hava saldırısıyla hedef aldı
Lübnan, ateşkesin garantörü ABD ve Fransa'nın İsrail saldırılarını durdurmasını istedi

Lübnan, ateşkesin garantörü ABD ve Fransa'nın İsrail saldırılarını durdurmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet