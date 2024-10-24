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Dünya

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 574'e yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak, 2 bin 574'e yükseldi.

Yusuf Alioğlu, Ali Semerci, Iyad Nabolsi, Ömer Erdem  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 574'e yükseldi

İstanbul

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 28 kişinin öldüğü ve 139 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 574'e, yaralananların sayısının da 12 bin 1'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

İsrail'in saldırısında 3 Lübnan askeri öldü

Ordunun X hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail düşmanı, güneyde Bint Cubeyl ilçesinin Yatır kasabası kırsalında yaralıları tahliye eden Lübnan ordusu unsurlarını hedef aldı ve bu saldırıda biri subay, 3 asker şehit oldu.” ifadeleri kullanıldı.

Lübnan ordusu, pazar günü de İsrail'in Bint Cubeyl ilçesindeki Ayn İbil-Hanin yolunda bir askeri aracı hedef alması sonucu 3 askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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