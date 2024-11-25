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Dünya

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 768'e yükseldi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14 artarak 3 bin 768'e çıktı.

Muhammed Emin Canik  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 768'e yükseldi

İstanbul

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 14 kişinin öldüğü, 73 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 946'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 768'e, yaralı sayısının 15 bin 699'a yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası sürerken Lübnan hükümeti, yerinden olan kişilerden 610 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıklamıştı.

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