İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 452'ye yükseldi
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 452'ye çıktı.
Beyrut
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğü, 65 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 889'u kadın ve çocuk, 208'i sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 452'ye, yaralı sayısının da 14 bin 664'e yükseldiği belirtildi.
Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıklamıştı.
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde evleri hedef alan saldırısında 4 kişi öldü
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, gece saatlerinden bu yana Sur bölgesindeki beldelere yönelik hava saldırılarını artırdı.
İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA), Sur bölgesindeki Burc Rahal, Bafliye, Rimadiye, Batuliye, Mecdlezun ve Şem beldelerinin yanı sıra Rüşdiye Mülteci Kampı'na hava saldırıları düzenledi.
İsrail savaş uçaklarının Burc Rahal beldesine düzenlediği saldırıda bazı evler yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazından 2 kişinin naaşı çıkarılırken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Sivil savunma ekipleri, Rimadiye beldesinde İsrail savaş uçaklarının bombaladığı bir evin enkazından 2 kişinin cenazesini çıkardı.
İsrail ordusuna ait bir İHA ise Sur bölgesinin kuzey girişinde bir aracı ve motosikleti hedef aldı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail savaş uçakları Lübnan'ın doğusunda 6 kişilik bir aileyi yok etti
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek'in Haribe beldesinde Lübnanlı Ali Kamil Kasım'ın evini vurdu.
Saldırıda Ali Kamil Kasım, eşi ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi.
Evin yıkılmasına neden olan hava saldırısı, civardaki binalarda da ağır hasara yol açtı.
Bölgede moloz temizleme çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.