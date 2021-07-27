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Dünya

İsrail'in Kovid-19 nedeniyle Türkiye'yi kırmızı ülkeler kategorisine almasına tepki

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri Ahmed et-Tiybi ile Usame Sadi, İsrail Meclisi'nde Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle kırmızı ülkeler kategorisine alınmasına tepki gösterdi.

Esat Fırat   | 27.07.2021
İsrail'in Kovid-19 nedeniyle Türkiye'yi kırmızı ülkeler kategorisine almasına tepki

Kudüs

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri Ahmed et-Tiybi ile Usame Sadi, İsrail Meclisi'nde Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle kırmızı ülkeler kategorisine alınmasına tepki gösterdi.

Ortak Arap Listesi Bloku bünyesindeki Arap Değişim Listesi Partisi milletvekilleri Tiybi ile Sadi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Türkiye’nin İsrail hükümetince Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşların gitmesi yasaklanan ülkeler kategorisine alınması meselesini Meclis Hukuk, Anayasa ve Yargı Komisyonuna taşıdıkları belirtildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin Yunanistan’ı da önce kırmızı ülkeler kategorisine aldığı ancak daha sonra “siyasi” sebeplerle bu kategoriden çıkardığına dikkat çekildi.

Türkiye ve Gürcistan’ın bu kategoriye alınmasına tepki gösterilen açıklamada, Türkiye’nin İsrail vatandaşı Filistinlilerin turizm destinasyonlarının başında geldiği ve kırmızı kategoriye alınmasının Arap turistlere zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Yunanistan’a gidiş ve dönüşlerde vatandaşlara uygulanan test zorunluluğunun Türkiye’ye gideceklere de uygulanabileceği ifade edilerek, bir sağlık meselesi ile ilgili kararların politika parametreleri dahilinde alınmasının profesyonellik anlamına gelmediği ve sağlık bakanlığının tüm verileri her ülkeye eşit bir şekilde uygulaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bu kararla Türkiye’ye uçak bileti alan vatandaşların zarara uğrayacağı aktarıldı.

İsrail sağlık kabinesi koronavirüs ile mücadele kapsamında geçen hafta Türkiye’yi kırmızı ülkeler kategorisine almıştı.

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