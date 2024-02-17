Dolar
30.85
Euro
33.25
Altın
2,013.78
ETH/USDT
2,753.10
BTC/USDT
50,982.00
BIST 100
9,250.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in "Kanal 12" televizyonu: Refah'a saldırı planı gelecek hafta Hükümet Kabinesi'ne sunulacak

İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını gelecek hafta Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Hükümet Kabinesi'ne sunacağı belirtildi.

Mustafa Deveci  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
İsrail'in "Kanal 12" televizyonu: Refah'a saldırı planı gelecek hafta Hükümet Kabinesi'ne sunulacak

Ankara

Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, İsrail ordusunun planında Refah'taki Filistinlilerin Gazze'nin orta ve güney bölgelerine geçişinin öngörüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine ise izin vermeyeceği kaydedildi.

Haberde, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın "Hamas ile esir takası mutabakatına varılmazsa Gazze'ye yönelik saldırıların ramazan ayında da devam edebileceği ve Refah'a da saldıracakları" yönündeki açıklaması hatırlatıldı.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Gazze'ye saldırıları, "Küresel Eylem Günü" kapsamında Ankara'da protesto edildi
Filistin İnisiyatifi üyeleri Gazze için yürüdü
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı
60 saniyede bugün (17 Şubat 2024)
Bakan Yerlikaya, Elazığ'da "Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu: Durmadan, dinlenmeden çalışacağız

Benzer haberler

Blinken, İsrail'in Filistin'le barışı tesis etmek için büyük fırsata sahip olduğunu söyledi

Blinken, İsrail'in Filistin'le barışı tesis etmek için büyük fırsata sahip olduğunu söyledi

İsrail'in "Kanal 12" televizyonu: Refah'a saldırı planı gelecek hafta Hükümet Kabinesi'ne sunulacak

UNRWA: İsrail, UNRWA'yı yok etmek için geniş çaplı kampanya yürütüyor

İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Al Jazeera muhabiri: İsrail basını susturmak için gazetecileri öldürüyor

İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Al Jazeera muhabiri: İsrail basını susturmak için gazetecileri öldürüyor
Filistinli çift, İsrail bombardımanında dünya evine girdi

Filistinli çift, İsrail bombardımanında dünya evine girdi
Boykotlar İsrailli firmaların marka değerini düşürüyor

Boykotlar İsrailli firmaların marka değerini düşürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet