İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı saldırılarında çok sayıda ibadethane bombardımanın hedefi oldu
7 Ekim 2023’te başlayıp 19 Ocak 2025’e kadar devam eden İsrail saldırıları, cami ve kilise gibi kutsal mekanları hedef aldı.
Gazze
İsrail saldırıları sonucunda 832 cami büyük ölçüde tahrip oldu.
158 caminin ciddi hasar gördüğü saldırılarda 3 kilise da hedef oldu.
Saldırılarda büyük bir bölümü yıkılan Gazze'nin en büyük ve tarihi camisi Büyük Ömer Camisi görüntülendi.
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