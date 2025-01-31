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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne’de Uzunköprü restorasyon çalışmalarını incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı saldırılarında çok sayıda ibadethane bombardımanın hedefi oldu

7 Ekim 2023’te başlayıp 19 Ocak 2025’e kadar devam eden İsrail saldırıları, cami ve kilise gibi kutsal mekanları hedef aldı.

31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı saldırılarında çok sayıda ibadethane bombardımanın hedefi oldu

Gazze

İsrail saldırıları sonucunda 832 cami büyük ölçüde tahrip oldu.

158 caminin ciddi hasar gördüğü saldırılarda 3 kilise da hedef oldu.

Saldırılarda büyük bir bölümü yıkılan Gazze'nin en büyük ve tarihi camisi Büyük Ömer Camisi görüntülendi.

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