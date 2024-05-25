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Dünya

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç'te protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin ile dayanışma için düzenlenen gösteride protestocular, İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

Atila Altuntaş  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç'te protesto edildi

STOCKHOLM

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla toplanan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının savaş suçu kabul edilmesini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş suçlusu olarak tutuklanmasını istedi.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösteren göstericiler, iki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

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