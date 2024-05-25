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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, UAD'nin saldırıların durdurulması kararına rağmen Refah'a saldırılarını yoğunlaştırıyor

Uluslararası Adalet Divanı, (UAD) dün İsrail hakkında Refah kentindeki saldırılarını durdurma kararı almasına rağmen İsrail saldırılarını artırarak sürdürüyor.

Hosni Nedim, Ali Semerci  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
İsrail, UAD'nin saldırıların durdurulması kararına rağmen Refah'a saldırılarını yoğunlaştırıyor

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, kara saldırısını genişleterek askeri araçlarla şehir merkezinin güneyindeki Yebna Mülteci Kampı'ndaki "El-Abd Cebr" bölgesine doğru ilerledi.

İsrail ordusu, Refah'ın orta ve doğusundaki mahalleleri hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı ve özellikle doğu bölgelerine aydınlatma bombaları attı.

İsrail savaş uçakları da Refah'ın merkezindeki Şabura Mülteci Kampı'na şiddetli hava saldırıları düzenleyerek, kamptaki çok sayıda ev, yol ve altyapıyı tahrip etti.

Ordu ayrıca, Refah'ın doğusundaki Şevke beldesinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okulu da havaya uçurdu.

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