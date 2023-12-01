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Dünya

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İspanya'da İslam'a ilgiyi ve Müslüman olanların sayısını artırdı

İspanya İslam Toplumu Derneği ve Granada Ulu Cami Vakfı Başkanı Umar del Pozo, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte halkın Filistin meselesine daha fazla ilgi gösterdiğini ve Müslüman olanların sayısında artış gözlendiğini söyledi.

Şenhan Bolelli  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İspanya'da İslam'a ilgiyi ve Müslüman olanların sayısını artırdı

Madrid

İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk bölgesinin Granada kentinde yaşayan Del Pozo, AA muhabirine, "Filistin meselesi artık insanlara daha fazla soru sorduruyor. Belki de ilk kez Avrupalılar gerçekleri görmeye başladı." dedi.

Granada'daki Ulu Cami'de neredeyse her hafta bir kişinin Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu, bazen bu sayının ikiye çıktığını aktaran Del Pozo, genelde eşinden veya sosyal çevresinden İslam'ı tanıyanların artık Filistin meselesinden dolayı da Müslümanlara yakınlaştığını kaydetti.

"İsrail'in saldırılarını, yalanlarını görüyorlar. Bunun sonucunda kendi iç dünyalarında ve çevrelerinde daha çok sorgulamaya başlıyorlar." diyen Del Pozo, "Şimdiye kadar (Filistinliler teröristtir, zavallı İsrailliler) olarak bildiklerinin aslında tam tersi olduğunu gördüler. Bu zamana kadar bilmedikleri gerçeklerin farkına varıyorlar." ifadesini kullandı.

Avrupa'daki birçok kişinin, Filistinlilerin yaşadıklarını görerek İslam'ı tanıdığını aktaran Del Pozo, sözlerine şöyle devam etti:

"Filistinlilerin tüm saldırılara rağmen halen evlerine geri dönmeye çalıştıklarını, yarın öldürüleceklerini bilseler de o topraklarda yaşama mücadelesi verdiklerini görünce iç sorgulamaları artıyor. 'Burada benim bilmediğim, ruhani bir şey var' diyorlar. Çünkü normal olan, bu kadar güçlü bir ölüm tehdidi altındayken daha iyi yaşayabileceğin bir yere gitmek olmalıdır. Ama kalıp mücadele ediyorsun. Tüm mantığın dışında ruhani bir güç olduğunu görüyorlar. Bu şekilde İslam'ı keşfediyorlar."

Filistin halkına destek gösterilerinin Granada'da yoğun şekilde devam ettiğini ve katılımın yüksek olduğunu belirten Del Pozo, "Biz Granada'daki İslam toplumu olarak gösteriler organize etsek de her yerden katılım oluyor. Filistin'de olanları Hristiyan olan komşularımıza da anlatıyoruz. Sokaklarda birlikte gösteri yaparken, bize sürekli sorular yöneltiyorlar, İslam'ı çok daha yakından tanımaya çalışıyorlar. Halkın daha fazla dikkatini çektiğini söyleyebilirim. Ama bu sadece Granada'ya özgü bir şey değil. Tüm Avrupa, Filistin meselesinde sesini yükseltiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Del Pozo ayrıca, 24 Kasım'da Filistinliler için Ulu Cami'de yüksek katılımla Kur'an-ı Kerim okunduğunu ve dualar edildiğini aktardı.

Granada'da Müslüman nüfusun sayısının gün geçtikçe arttığını söyleyen Del Pozo, kentte Faslılar tarafından kısa bir süre önce yeni bir cami açıldığını kaydetti.

Diğer yandan 26 yaşındaki Nahuel Calderon da kız arkadaşı sayesinde İslam'ı yakından tanımaya başladığını ve kısa süre önce Müslüman olduğunu anlattı.

Calderon, "Artık iç huzurumun daha fazla olduğunu, daha rahat bir yaşam sürdürdüğümü söyleyebilirim. İnsanların İslam'ı tanımaları için artık önlerinde çok daha fazla bilgi olduğunu görüyorum. Biraz ilgisi olan, iç huzur arayan herkes kolaylıkla İslam'a ulaşıyor." dedi.

Granada'da yaklaşık 37 bin Müslüman nüfus yaşarken, bunların 4 bin kadarını İslam'a geçen İspanyollar ve onların üçüncü nesil çocukları oluşturuyor.

İspanya genelinde ise çoğunluğu Fas, Pakistan, Bangladeş, Senegal ve Cezayir kökenli olan ve sayıları 3 milyonu bulan Müslüman nüfus daha çok Katalonya, Valensiya, Endülüs ve Madrid bölgelerinde yaşıyor.

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