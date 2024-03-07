Dolar
31.79
Euro
34.65
Altın
2,148.50
ETH/USDT
3,836.50
BTC/USDT
66,337.00
BIST 100
8,744.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye atarak "hoşgörü" çağrısında bulunduğu broşürleri Filistinlilerin alay konusu oldu

İsrail ordusunun sivillere karşı "katliamlara" devam ettiği bir dönemde İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ne "hoşgörüyü ve merhameti" teşvik eden broşürler atması Filistinliler arasında öfke ve alay konusu oldu.

Hosni Nedim, Ali Semerci  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
İsrail'in Gazze'ye atarak "hoşgörü" çağrısında bulunduğu broşürleri Filistinlilerin alay konusu oldu

Gazze

Uçaklardan Gazze semalarına atılan ve ramazan ayında "hoşgörü ve merhamet" çağrılarının yapıldığı broşürlerde, "Yemek yedirin ve güzel konuşun. Orucunuz kabul olsun, günahlarınız affedilsin, lezzetli bir iftar yapın" gibi ifadeler yer aldı.

Broşürlerde yer alan metnin altında Davut Yıldızı ile birlikte "El-Fetih Es-Sadık - Gazzelilere Yeni Ufuklar Açılıyor" yazısı yer alıyor.

Filistinliler broşürleri alay ve öfkeyle alırken, bazıları da çektikleri acının gözardı edilmesi ve kendilerine hakaret olarak gördükleri bu durumu protesto etmek için broşürleri ateş yakmak için kullandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan güneydeki Refah'a doğru yerinden edilen Sami ez-Zeanin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, özellikle kuzeyde açlık, su ve un kıtlığı nedeniyle halkın çektiği acıyı görmezden geliyor ve ramazan ayında hoşgörü çağrısında bulunan broşürler atıyor." diye konuştu.

"Ordu masum ve aç insanlara neden yardım götürmüyor? Bu bir tür hoşgörü değil mi?" diye soran Zeanin, İsrail'in, soykırım savaşını sürdürmekte ve tüm uluslararası kanunları, anlaşmaları ve sözleşmeleri hiçe sayarak, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivillere karşı kasten katliamlar yapmakta ısrar ettiğini söyledi.

Genç Said es-Sahir ise İsrail'in her türlü kanun ve yasanın üstündeymiş gibi davrandığını, uluslararası ve Birleşmiş Milletler kararlarını dikkate almadığını ve hiçbir baskıdan etkilenmediğini belirterek şöyle konuştu:

"İsrail ramazan ayının yaklaştığını biliyorsa Gazze'ye ve kuzeye gıda yardımının girmesine izin versin. Bu broşürler zehirli propagandadır, İsrail balın içine zehir saçıyor, lütfen gelsinler ramazan ayında orucu birlikte açalım.”

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Adalet Bakanı Tunç: FETÖ ile mücadelede kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermememiz gerekir
TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere tarımsal destek
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, İsrail'in Batı Şeria'da konut inşa etme planını onaylamasına tepki
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye atarak "hoşgörü" çağrısında bulunduğu broşürleri Filistinlilerin alay konusu oldu

İsrail'in Gazze'ye atarak "hoşgörü" çağrısında bulunduğu broşürleri Filistinlilerin alay konusu oldu

İsrail'deki İşçi Partisi, hükümetten güvenoyunun çekilmesi için parlamentoya gensoru önergesi sundu

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, İsrail'in Batı Şeria'da konut inşa etme planını onaylamasına tepki

Gazze Şeridi'nde "açlık ve susuzluktan" ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde "açlık ve susuzluktan" ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
Lübnan: İsrail'in yasaklı fosfor bombası saldırılarıyla 60 binden fazla zeytin ağacı yandı

Lübnan: İsrail'in yasaklı fosfor bombası saldırılarıyla 60 binden fazla zeytin ağacı yandı
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Gazze halkını tehcir planı konusunda uyardı

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Gazze halkını tehcir planı konusunda uyardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet