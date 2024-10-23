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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Olay yerinden yayındayız. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 19 gündür artan şiddeti çocuk felci aşı kampanyasına engel oldu

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumların, İsrail kuşatması ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde güvenlik durumu sebebiyle çocuk felci aşı kampanyasını askıya aldığı duyuruldu.

Muhammed Emin Canik  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 19 gündür artan şiddeti çocuk felci aşı kampanyasına engel oldu

İstanbul

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Dünya Sağlık Örgütü Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BM'ye bağlı kurumların Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü çocuk felci kampanyasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Artan şiddet, yoğun bombardıman, kitlesel yerinden etme emirleri ve güvence altına alınmış insani araların olmaması nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşı kampanyasını ertelemek zorunda kaldı." ifadesi kullanıldı.

Gazze'nin kuzeyinde çocuk felci aşı kampanyasının "insani ara" uygulanması üzerinden acil bir şekilde kolaylaştırılmasının ve çocukların bulunduğu her yere erişimin sağlanmasının son derece önemli olduğu vurgulandı.

"İnsanlar bir kabusu yaşıyor"

UNRWA'dan yapılan açıklamada da Gazze'nin kuzeyinde artan şiddetin aşı kampanyasına engel olduğunun altı çizilerek, "İnsanlar bir kabusu yaşıyor, neredeyse haftalardır yiyecek, su ve yardım ulaşmadı. Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı" denildi.

Açıklamada, daha fazla trajediyi önlemek ve aşı uygulanması için tüm çocuklara ulaşabilmek adına acil harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 792 Filistinli öldü, 100 bin 412 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim’de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu 6 Ekim’de de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

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