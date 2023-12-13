İsrail'in Gazze'deki saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 22 Filistinli öldü
İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 22 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Ankara
Filistin resmi ajansı WAFA'nın konuyla ilgili haberinde, İsrail'in Han Yunus'un güneyi, batısı ve mülteci kampı dahil çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediği belirtildi.
- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 18 bin 412'ye yükseldi
- BM Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes istenilen karar tasarısını 153 oyla kabul etti
- Batı Şeria'daki Filistinliler, 7 Ekim'den bu yana İsrail'deki işlerine gidemiyor
- AA ekibi İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne obüslerle düzenlediği saldırıları görüntüledi
Saldırılarda Han Yunus'ta Mikdad, En-Neccar ve El-Amudi ailelerinden 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, ölenler arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi.
Gazze Şeridi'nin Deyr el-Beleh bölgesinde de İsrail saldırıları sonucu Fetair ailesinden 2 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarını genişleterek sürdürdü
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarına, genişleterek devam etti.
Konuya ilişkin haber, Filistin haber ajansı WAFA'da yer aldı.
İsrail ordusu, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını şehrin büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişletti.
İsrail güçleri, Cenin'in doğusunda bir evi Energa füzesiyle bombalayarak büyük yıkıma yol açtı.
Askerler, bölgede çok sayıda evi askeri araçlarla kuşatırken, çok sayıda buldozerle kentin altyapısını tahrip etti.
İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait bir evi bombaladı
Cenin kentinin doğu mahallesinde, Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalar, birçok evi askeri noktaya dönüştürdü.
Çok sayıda Filistinli alıkonulurken, İsrail ordusu, girişleri askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak mahalleyi tamamen kuşattı.
İşgal güçleri ayrıca Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken, kampta Filistinlilere ait evleri bombalayarak yangınların çıkmasına neden oldu.
İsrail askerleri, çıkan yangınları kontrol altına almak için gelen itfaiye ekiplerinin, yangın mahalline ulaşmasına izin vermedi.
Saldırılar ve çıkan çatışmalar sonucu henüz ölü ya da yaralı bilgisine yer verilmedi.
Cenin'de İsrail saldırısının olduğu tüm bölgelerde uzaktan eğitime geçilecek
Öte yandan, Cenin Eğitim Müdürlüğü, kentteki okullarda, mülteci kampı ve İsrail güçlerinin saldırısının olduğu tüm bölgelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.
WAFA'ya konuşan Cenin Talim ve Terbiye Müdürü Selam Tahir, kararı, öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aldıklarını söyledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Cenin'e düzenlediği saldırıda, 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 282'ye yükselmişti.
İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek, çok sayıda yüksek binanın çatısına keskin nişancılar konuşlandırmıştı.
İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.
Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda İsrail ordusundan 5'i subay, 8 asker öldürüldü
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin son ölenlerle 113'e çıktığı, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının ise 442 olduğu bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN ise Gazze'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda ölen 8 askerden 5'inin subay olduğunu aktardı.
İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 105'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 434 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
Saldırılarda şimdiye kadar yaralanan asker sayısının ise 1687'ye ulaştığı, bunlardan 263'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 412 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.
Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 282 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.