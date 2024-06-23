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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya bağlı eğitim kurumunu hedef aldığı saldırıda 4 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir mesleki eğitim akademisini bombalaması sonucu en az 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Hosni Nedim, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya bağlı eğitim kurumunu hedef aldığı saldırıda 4 kişi öldü

Gazze

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze kentinde UNRWA'ya bağlı bir mesleki eğitim akademisini savaş uçaklarıyla hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, bazı kişilerin yaralandığı ifade edildi.

Bombardıman nedeniyle binanın dış duvarının tamamen yıkıldığı, büyük bölümünün de hasar gördüğü aktarıldı.

İsrail'in son 24 saatte Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, zorla yerinden edilen ailelerin sığındığı UNRWA'ya ait okullar ve yapılar da sık sık İsrail bombalarının hedefi oluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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