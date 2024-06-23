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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı: Refah'taki araçlarımızın yüzde 50'si çalışmıyor

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, yakıt sıkıntısı ve İsrail'in saldırıları nedeniyle Sivil Savunma Teşkilatına ait araçların yüzde 50'sinin çalışmadığı belirtildi.

Mohamed Majed, Gülşen Topçu  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı: Refah'taki araçlarımızın yüzde 50'si çalışmıyor Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun yakıt girişine engel olması, tamir atölyelerini hedef alması ve yedek parça eksikliği nedeniyle Refah'taki araçların yüzde 50'sinin kullanılamadığı ifade edildi.

Bu durumun, teşkilatın, acil müdahale gerektiren durumlarda hareket kapasitesini kısıtladığı, şehit ve yaralıların naklini zorlaştırdığı kaydedilen açıklamada, teşkilatın görevini yerine getirmesi için gereken yakıtın sağlanmamasından Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM'nin sorumlu olduğu dile getirildi.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, UNRWA'nın, itfaiye, arama kurtarma, ilk yardım ve acil müdahale araçlarına yakıt tedarik etme yükümlülüğünü yerine getirmesi için çalışması istendi.


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