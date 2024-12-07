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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında 6'sı çocuk en az 20 Filistinli öldü

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin merkezine yönelik saldırıda, 6'sı çocuk, 5'i kadın olmak üzere en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hosni Nedim, Mehmet Nuri Uçar, Çağrı Koşak  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
İsrail'in Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında 6'sı çocuk en az 20 Filistinli öldü

Gazze

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda "en-Nadi" ailesine ait bir evi bombaladı.

Saldırıda 6'sı çocuk, 5'i kadın en az 20 Filistinli hayatını kaybetti. Hedef alınan ev ve çevredeki 46 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun savaş uçaklarıyla bombaladığı evin yerle bir edildiğini, yakınındaki evlerin de hasar gördüğünü belirtti.

Gazze Sivil Savunma ekipleri ise saldırının düzenlendiği bölgede kayıp kişilerin arandığını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 612 Filistinli öldü, 105 bin 834 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hamas'tan bir heyet Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile Gazze'deki gelişmeleri ele aldı

Hamas hareketinden bir heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese ulaşmanın yollarını görüştü.

Hamas'tan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un başkanlığında bir heyet Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı devam eden katliamlarının ele alındığı görüşmede, "Kalıcı ateşkese ulaşma yolları ve bölgesel gelişmelerle baş etme mekanizmaları" konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, İsrail'in Filistinlileri yerinden etme ve yerleşim planlarını uygulamaya yönelik adımlarının yanı sıra, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların karşı karşıya kaldığı ihlaller konusuna değinildi.

Bogdanov, "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ve insani yardım sağlanması" çağrısında bulunarak, "Filistin halkının haklarını garanti altına alacak ve devam eden İsrail ihlallerine son verecek kapsamlı bir siyasi çözüm bulmaya yönelik uluslararası çabaların önemini vurguladı.

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