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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Ali Semerci  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli öldü Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki El-Muasker bölgesinde Ebu Namus ailesinin evine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeyinde bir ev ve yerinden edilenlerin barındığı bir yere düzenlediği hava saldırısında da 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birliklerinin Refah'ın kuzeydoğusundaki Es-Sevabite bölgesini hedef alması sonucu da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere 23 bin 357 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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