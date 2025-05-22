İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 103 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 103 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine şiddetli saldırılar düzenlediğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Burş, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 98 Filistinlinin can verdiğini belirtti.
Hayatını kaybedenler arasında çocuklar ve kadınların olduğuna dikkati çeken Burş, saldırılarda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığını ifade etti.
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AA'ya konuşan görgü tanıkları da, İsrail ordusunun son 24 saatte Filistinlilerin Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki evlerine ve sığındıkları çadırlara şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti.
İsrail ordusunun evlere ve çadırlara düzenlediği hava saldırılarında Han Yunus'ta 4, Gazze kentinde 1 Filistinli hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları çok sayıda Filistinliyi enkaz altından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Fotoğraf:Mahmoud İssa/AA
İsrail ordusu, Avde Hastanesi'nin ilaç deposunu hedef aldı
Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, (Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki) Cibaliye kampına bağlı Tel ez-Zaatar bölgesinde bulunan Avde Hastanesinin içindeki bir ilaç deposunu hedef aldı, yangın hala sürüyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, çıkan yangının hastanedeki yaralıların ve sağlık ekibinin hayatını tehdit ettiğine dikkat çekilerek, hastane çalışanlarının yangını söndürmeye çalıştığı vurgulandı.
Fotoğraf:Mahmoud İssa/AA
Ateş çemberinin genişlediği ve yangınla mücadele imkanlarının kısıtlı olduğu belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna bağlı tankların yeniden hastaneyi kuşatmaya çalıştığı ifade edildi.
İsrail ordusu dün akşam da Avde Hastanesi'ni hedef almış, topçu atışlarıyla hastanenin 3'üncü katını vurmuştu.
İsrail ordusunun, 18 Mayıs’ta da çevresinde ağır hava saldırıları düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Avde Hastanesi'nin hayati birimlerinin ağır hasar gördüğü bildirilmişti.
Fotoğraf:Abed Rahim Khatib/AA
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Han Yunus'ta geniş bir bölgeye saldırı tehdidinin ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor pic.twitter.com/6TFe5OanQD— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 22, 2025
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 509 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 909 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 655'e, yaralıların sayısı da 121 bin 950'ye yükseldi.
Fotoğraf:Abed Rahim Khatib/AA
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.
Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.
İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.
İsrail, Batı Şeria'da aralarında son takasla serbest kalanların da olduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldı
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail ordusunun baskınlarda, Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen son esir takasında serbest bırakılanların da aralarında bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, İsrail ordusunun ocak sonundan bu yana Cenin ve Tulkerim kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.
İsrail ordusunun saldırılarında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.
İsrail askerlerinin baskınlar sırasında Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, evlerine ve yaşadıkları bölgelerdeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.
İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerini kışlaya çevirdiği ve bölge sakinlerini göçe zorladığı da ifade edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 1000'den Filistinli hayatını kaybetti.
Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.