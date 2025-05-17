İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 153 artarak 53 bin 272'ye yükseldi.
İstanbul/Gazze
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7'si enkaz altından çıkarılan 153 ölü ve 459 yaralının getirildiği kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 131 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 8 bin 632 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 272'ye, yaralıların sayısının da 120 bin 673'e yükseldiği bildirildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirdi
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin ev ve çadırlarını hedef aldığı belirtildi.
İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Han Yunus’un doğusundaki Mean bölgesini hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ordunun ayrıca Han Yunus’un doğusundaki Fuhari beldesine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü, dün aynı bölgeye düzenlenen saldırıda yaralanan 1 çocuk da yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında, Selame ailesinin bulunduğu bir çadıra düzenlediği hava saldırısında da aralarında bir kız çocuğu, biri hamile 2 kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir başka çadırın bombalanması sonucu da çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya’nın doğusunda bir eve düzenlenen hava saldırısı da çok sayıda sivilin yaralanmasına ve bazılarının enkaz altında kaybolmasına yol açtı.
Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmakta zorluk yaşadığı bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya ve Han Yunus'a saldırılarında 6 Filistinli hayatını kaybetti
Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'e ait silahlı insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde bir evi bombaladığını, iki sivilin öldüğünü ve çok sayıda sivilin de yaralandığını bildirdi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde bir evin İsrail tarafından bombalandığı, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki sivil savunma ekiplerinin, Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde dün evinden yiyecek almak üzere çıktığı sırada İsrail tarafından öldürülen bir Filistinlinin cesedine ulaştığı kaydedildi.
İsrail ordusu, Kudüs yakınlarında bir Filistinliyi "ateş açtığı" iddiasıyla gözaltına aldı
Filistin resmi ajansı WAFA, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Caba beldesinde İsrail güçlerinin bir Filistinliye ait sivil araçtan "kontrol noktası yakınlarında ateş açıldığı" iddiasıyla bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.
Gözaltına alınan kişinin kimliği açıklanmazken, İsrail ordusunun kontrol noktasını tamamen kapatması ve geçişleri engellemesiyle "büyük bir trafik sıkışıklığı" yaşandığı kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da Salfit iline bağlı Burkin köyünde de İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerinde arama yaparak eşyalarına zarar verdiği ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ekinleri yaktı
Ramallah'ın kuzeyindeki Turmus Aya Belediye Başkanı Lafi Edib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Edib, "Turmus Aya yakınlarında yeni kurulan yerleşim yerlerinden birinden gelen bir grup yerleşimci, öğütülmek üzere hasat edilip toplanan buğday ekinlerini ateşe verdi. Bunun sonucunda ekinlerin büyük bir kısmı yandı." dedi.
Filistinlilerin yangına müdahale ederek sıçramasını engellediğini belirten Edib, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son zamanlarda İsrail ordusunun koruması altında bölgede Filistinlilerin yaşadığı belde ve köylere yönelik saldırılarını artırdığını aktardı.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, geçen ay Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 341 saldırı düzenledi.
Komitenin verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki ihlalleri sebebiyle, 7 Ekim 2023'ten 2024 yılı sonuna kadar 311 aileden oluşan 29 Filistinli topluluğun, toplamda yaklaşık 2 bin kişinin yerlerinden edilmesine yol açtı.
İsrail güvenlik kabinesi, saldırı planını onaylamıştı
İsrail güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.
İsrail basınında, planın 3 aşamadan oluştuğu ve en erken ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu sona erene kadar sürecek hazırlık aşamasında ateşkes anlaşmasına ulaşılamazsa yoğun saldırılar ve Gazze’deki Filistinlilerin güneye sürgün edileceği ikinci aşamaya geçileceği aktarılmıştı.
İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.
BM Genel Sekreteri Guterres: “Filistin halkının acı çekmesini hiçbir şey haklı gösteremez”
Guterres, Bağdat’taki 34. Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Gazze’den başlayarak bölge ve dünya büyük sınavlarla karşı karşıya. Filistin halkının toplu şekilde acı çekmesini hiçbir şey haklı gösteremez.” dedi.
Filistin halkının yerinden edilmesine karşı olduklarını ifade eden Guterres, bölgesel gelişmelere dair şunları söyledi:
“Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği korunmalı ve buna saygı gösterilmeli. Suriye’nin egemenliği ve bağımsızlığı hayati önem taşıyor.
Yemen’de çözüm için Yemenliler arasında doğrudan diyalog kurulmalı. Sudan’daki şiddet durdurulmalı ve acil müdahale gerekli.”
Libya’daki gelişmelere dair ise BM Genel Sekreteri, istikrar sağlanması için uluslararası aktörlerle temas halinde olduklarını ve çatışmaların sona erdirilmesi yönünde çaba harcadıklarını dile getirdi.
Guterres, Irak hükümeti ve halkını da desteklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.