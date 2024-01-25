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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 900'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son bir haftada 1280 artarak 25 bin 900'e yükseldi.

Gülşen Topçu  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 900'e yükseldi

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 111 gün önce başlattığı ve yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte işlediği 21 katliamda 200 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 370 kişinin yaralandığı belirtildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son bir haftada 1280 artarak 25 bin 900'e, yaralı sayısının ise 64 bin 110'a yükseldiği kaydedildi.

Han Yunus'taki hastaneler abluka altında

Açıklamada, İsrail'in, güvenli olduğunu iddia ettiği Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait barınma merkezlerinde soykırım suçları işlediği, Han Yunus'taki hastaneleri abluka altına aldığı ve ambulansların hareketini engellediği ifade edildi.

Han Yunus'taki hastanelerin korunması, sağlık ekiplerinin çalışmalarına imkan tanınması ve ambulansların işlerinin kolaylaştırılması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarıyla iletişime geçildiği kaydedildi.

Açıklamada İsrail'in, Gazze'deki Kuveyt kavşağında insani yardım bekleyen binlerce aç insana karşı gerçekleştirdiği katliamla 20 kişinin ölümüne 150 kişinin de yaralanmasına neden olduğuna, ölü sayısının daha da artabileceğine işaret edildi.

Tıbbi yardımlar, ihtiyaçları karşılamıyor

Gazze'ye tıbbi yardımların halen sınırlı bir şekilde girdiğine ve hastanelerdeki temel ihtiyaçlara uygun olmadığına değinilen açıklamada, uluslararası kuruluşlara; acil servisler, yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler ve kuvözler ile kanser ve kan hastalarının gereksinim duyduğu ilaçları ve tıbbi malzemeleri temin etme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM kurumları, hastaneleri koruma, onların ilaç, gıda ve yakıt ihtiyaçlarını karşılama ve İsrail tarafından gözaltına alınan sağlık ekiplerini ziyaret ederek serbest bırakılmaları için baskı yapmaya çağrıldı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'deki 7 bin yaralı ve hastanın hayatının kurtarılması için dışarda tedavi edilmesi gerektiği belirtildi.

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