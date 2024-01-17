İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 448'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 448'e, yaralı sayısı da 61 bin 504'e yükseldi.
Ankara
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 163 kişinin İsrail saldırıları yaşamını yitirdiği ve 305 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bunlara ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlayan saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 24 bin 448'e, yaralananların sayısının ise 61 bin 504'e ulaştığı kaydedildi.
Öte yandan İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresini yoğun şekilde bombalamayı sürdürdü.
İsrail güçleri Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda gözaltı ve tahribata devam ediyor
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında çok sayıda kişiyi gözaltına alırken Filistinlilerin mülklerine ve altyapıya zarar verdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, iki askeri buldozer ve kalabalık bir güçle batı, kuzey ve güneyden Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Giriş-çıkışlara konuşlanan askeri araçlarla kampı kuşatan İsrail güçleri, yüksek binaların çatılarına da keskin nişancılar yerleştirdi.
Tulkerim'in batısındaki İsra Hastanesi ile Sabit Devlet Hastanesi'nin girişlerine konuşlanan askeri araçlarla giriş-çıkışlar engellenirken, kentin güneyindeki Acil Servis Merkezi'ndeki ambulansların giriş-çıkışına izin verilmedi, gelen araçlarda arama yapıldı.
İsrail ordusuna ait buldozerler yolları, kaldırımları kazdı, altyapıyı tahrip etti, Filistinlilere ait iş yerlerine ve araçlara büyük zarar verdi. Bölgedeki bazı sokaklara da piyade askerler yerleştirildi.
Tulkerim'de Nablus Caddesi'nde seyir halindeki bir aracı durduran İsrail güçleri, içindekileri araçtan indirerek önce alıkoydu daha sonra gözaltına aldı.
İsrail güçleri, kentin çeşitli bölgelerinde evlere kapılarını kırarak düzenlediği baskınlarda 3 kişiyi gözaltına aldı.
İsrail ordusunun bu sabah Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir noktayı İHA ile bombaladığı, saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 6 bin 25 Filistinliyi gözaltına aldı
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail güçlerinin dün geceden bu yana aralarında çocukların da olduğu en az 45 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 25'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada, baskın ve gözaltıların yanı sıra darp, kişiye ve ailesine yönelik tehditler, evlerin yıkılması ve zarar verilmesi, öldürme kastıyla doğrudan ateş açılması gibi ihlallerin de yaşandığı vurgulandı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi Filistinli yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 524 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.