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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Filistinlilere karşı suç işleyen "Yahudi mahkumlara" af çıkarmak için hazırlık yaptığı öne sürüldü

İsrail basınına göre, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Adalet Bakanı Yariv Levin, Filistinlilere karşı suç işleyen "Yahudi mahkumlara" af çıkarmayı değerlendiriyor.

Faruk Hanedar  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
İsrail'in Filistinlilere karşı suç işleyen "Yahudi mahkumlara" af çıkarmak için hazırlık yaptığı öne sürüldü

Kudüs

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrailli yetkililerin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Filistinli esirlerin serbest kalmasından sonra "denge sağlamak" adına, Filistinlilere karşı suç işleyen "Yahudi mahkumların" serbest kalmasını sağlayacak bir af teklifi üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Konuyla alakalı ön inceleme yapılması amacıyla İsrail Cumhurbaşkanlığı Af Dairesi ile Adalet Bakanlığı Af Dairesinin bir ön inceleme toplantısı yaptığı aktarıldı.

İsrailli yetkililerin, "Filistinlilere karşı işlenmiş milliyetçi suçlardan hüküm giyen Yahudi mahkumlara ceza indirimi ve af çıkarılması ihtimalini ele aldığı, bu kapsamda 20 Yahudi mahkumun bulunduğu bir listenin incelendiği" ileri sürüldü.

Söz konusu toplantının, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının uygulanmaya başlamasından sonra İsrailli milletvekillerinin, hahamların, siyasi aktivistlerin ve aşırı sağcı örgütlerin "denge ve eşitlik için Yahudi mahkumlara af" talebinde bulunmasının ardından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Israel Hayom, siyasi kaynakların, İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın davaları tek tek incelemek istediğini, ceza indirimi ya da af uygulanması için pişmanlık şartını gözeteceği ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten görüş isteyebileceğini söylediğini aktardı.

Daha önceki esir takası anlaşmaları sırasında da "Yahudi mahkumların cezalarının hafifletildiği ya da affedildiği" uygulamalar hatırlatıldı.

"Hamas ile yapılan pervasız teslimiyet anlaşmasını hiçbir şey aklayamaz"

Söz konusu haberin İsrail basınında yayılmasının ardından aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, "Hamas ile yapılan pervasız teslimiyet anlaşmasını hiçbir şey aklayamaz." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinli esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesinin yolunu açan ateşkes ve esir takası anlaşmasını İsrail için "teslimiyet anlaşması" olarak niteledi.

İsrail'in ABD'nin tam desteğini almasına rağmen Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmadığını öne süren Ben-Gvir, "Başbakan ve bakanları akıllarını başlarına almaya ve derhal Hamas'ı yok etmeye yönelik topyekün bir savaşa geri dönmeye çağırıyorum." paylaşımında bulundu.

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