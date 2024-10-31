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Dünya

İsrail'in Baalbek'e düzenlediği 5 hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Baalbek'te düzenlediği 5 hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Faruk Hanedar  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
İsrail'in Baalbek'e düzenlediği 5 hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Baalbek ve yakınındaki Makne ile Türkmenlerin de yaşadığı Duris beldesine yönelik 5 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İki gündür Baalbek ve çevresindeki geniş bir alan için tahliye uyarısı yayınlayan İsrail'in, Makne'de düzenlediği saldırının tahliye uyarısı yapılmadan gerçekleştiği ve bu saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Baalbek'teki saldırılarda ise 1 kadın yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Duris'e düzenlenen saldırılarda can kaybı bildirilmezken 3 kişi yaralandı.

İsrail ordu sözcüsü Avichai Adrai, dün ve bugün X hesabından Baalbek ve çevresindeki beldeler için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Dün İsrail'in saldırı tehdidinin ardından söz konusu bölgelerdeki halk güvenli alanlara gitmek için bulundukları yerleri terk etmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun dün yaptığı saldırılarında uyarı yapılan bölgelerin ötesine geçtiğini, sivil alanların hedef alındığını ve çoğu kadın ve çocuk 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise İsrail ordusunun sivillere evlerini terk etmeleri ve bulundukları beldeleri boşaltmaları yönündeki uyarısını kınayarak bunu "İsrail düşmanı tarafından işlenen suçlar serisine eklenen bir başka savaş suçu" olarak niteledi.

İsrail'in 23 Eylül'den beri saldırılar düzenlediği Baalbek kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Lübnanlı yetkililer daha önceki saldırılarda zarar gören kentteki tarihi eserlerin İsrail saldırıları sonucu yok olmasından endişe ediyor.

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