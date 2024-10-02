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Dünya

İsrail'in, ABD ile koordine edildikten sonra İran'a "güçlü karşılık" verme kararı aldığı iddiası

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin dünkü toplantısında, İran'ın füze saldırılarına, ABD ile koordine edildikten sonra "güçlü bir karşılık" verilmesi kararı alındığı öne sürüldü.

Burak Dağ  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
İsrail'in, ABD ile koordine edildikten sonra İran'a "güçlü karşılık" verme kararı aldığı iddiası

Ankara

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonundaki haberde, dün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına verilecek karşılığın ele alındığı belirtildi.

Haberde, İran saldırısına ABD yönetimi ile koordine edildikten sonra "güçlü bir karşılık" verilmesi kararının alındığı iddia edildi.

Haberde, İsrail'in İran'daki "stratejik bölgeleri" hedef almayı planladığı da öne sürüldü.

İran'ın İsrail'e füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu da İsrail'e yaklaşık 200 füze atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

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