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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 407 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 799'a yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 43 bin 799'a yükseldi.

Ekrem Biçeroğlu  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
İsrail'in 407 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 799'a yükseldi Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 407 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 35 kişinin hayatını kaybettiği, 111 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 799'a, yaralı sayısının da 103 bin 601'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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