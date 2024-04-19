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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 196 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bini aştı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 12'ye yükseldi.

Muhammed Emin Canik  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
İsrail'in 196 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bini aştı Fotoğraf: Mahmoud Bassam/AA

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 196 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 42 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 63 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 12'ye, yaralı sayısının da 76 bin 833'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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