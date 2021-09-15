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Dünya, Koronavirüs

İsrail'deki araştırmaya göre Kovid-19 aşısının üçüncü dozu ikincisine oranla 10 kat daha fazla antikor üretiyor

Mustafa Deveci   | 15.09.2021
İsrail'deki araştırmaya göre Kovid-19 aşısının üçüncü dozu ikincisine oranla 10 kat daha fazla antikor üretiyor

Kudüs

İsrail'de yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun ikincisine kıyasla 10 kat daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Sheba Hastanesinin ikinci ve üçüncü doz aşı sonrası vücuttaki antikor seviyesine ilişkin araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Araştırma kapsamında hastanedeki sağlık çalışanlarının ikinci ve üçüncü dozu olduktan bir hafta sonraki antikor seviyeleri karşılaştırıldı.

Karşılaştırma sonucu üçüncü dozun antikor seviyesinin ikincisine oranla 10 kat daha fazla olduğu gözlendi.

- Üçüncü dozu olanların sayısı 3 milyona yaklaştı

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 29 Ağustos'ta 12 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.

Yaklaşık 9,4 milyon nüfusa sahip İsrail'de 6 milyon 54 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 563 bin kişiye ikinci, 2 milyon 966 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.


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