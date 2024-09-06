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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'deki ankete göre İsraillilerin yüzde 48'i Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyi destekliyor

İsrail'de yapılan bir anket, İsraillilerin yüzde 48'inin Hamas ile esir değişimi anlaşması yapmak için Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyi desteklediğini ortaya koydu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
İsrail'deki ankete göre İsraillilerin yüzde 48'i Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyi destekliyor

Kudüs

KUDÜS (AA) - İsrail'de yapılan bir anket, İsraillilerin yüzde 48'inin Hamas ile esir değişimi anlaşması yapmak için Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyi desteklediğini ortaya koydu.

Maariv gazetesinin sonuçlarını yayımladığı Lazar Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı ankete katılanların yüzde 37'si anlaşmaya varmak için Philadelphia Koridoru'ndan vazgeçmeyi reddederken, yüzde 15'i çekimser kaldı. Katılımcıların yüzde 48'i ise esir takası anlaşmasına varmak için söz konusu koridordan çekilmeyi destekliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir anlaşma karşılığında Philadelphia Koridoru'ndan çekilmeyi reddettiğini defalarca duyurdu.

Ayrıca ankete göre, Netanyahu; eski Savunma Bakanı Benny Gantz, eski Başbakan ve merkez soldaki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve İsrail Evimiz Partisi'nin lideri Avigdor Liberman ile karşılaştırıldığında hükümete liderlik etme konusunda tercih ediliyor.

Ancak Netanyahu eski Başbakan Naftali Bennett ile karşı karşıya geldiğinde; Bennett yüzde 49 oyla başbakanlığa uygun görülürken, Netanyahu ankete katılanların yüzde 34'ünün oyunu alabildi. Ankete katılanların yüzde 17'si ise bu konuda çekimser kaldı.

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