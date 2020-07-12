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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 salgınında aktif vakalar iyileşen hasta sayısını geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın etkisine giren İsrail'de aktif vaka sayısı 18 bin 940'a yükselerek iyileşen hasta sayısını aştı.

Mustafa Deveci   | 12.07.2020
İsrail'de Kovid-19 salgınında aktif vakalar iyileşen hasta sayısını geçti Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği ve 1148 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybının 358'e, vaka sayısının da 38 bin 213'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 141'nin durumunun ağır olduğu, 18 bin 915 kişinin ise iyileştiği dile getirildi.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da 18 bin 940'a yükselerek iyileşen hasta sayısını geçti.

Son 24 saatte yapılan test sayısının 19 binden fazla ve sonucu pozitif çıkanların ise yüzde 6 olduğu kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

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