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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de Filistinli esire tecavüzle suçlanan 5 askerin ev hapsinde tutulmasına karar verildi

"İsrail’in Guantanamosu" olarak adlandırılan Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde İsrail askerlerinin alıkoydukları bir Filistinli esire tecavüz etmelerine ilişkin mahkeme 5 asker hakkında ev hapsi kararı aldı.

Burak Dağ  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
İsrail'de Filistinli esire tecavüzle suçlanan 5 askerin ev hapsinde tutulmasına karar verildi

Ankara

İsrail’in Jerusalem Post gazetesine göre, askeri mahkeme bugün, alıkonulan Filistinliye tecavüz etmekle suçlanan 5 asker hakkındaki kararını duyurdu.

Haberde, olası bir sosyal hizmet uzmanı değerlendirmesi ve askeri müfettişlerin konuya ilişkin soruşturmalarını tamamlamalarını beklemek üzere 5 askerin 22 Ağustos'a kadar ev hapsinde tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

Filistinli esire tecavüzü belgeleyen güvenlik kamerası kaydına rağmen, söz konusu askerlerin tutuklanmaması ve mahkemenin ev hapsi kararı vermesi dikkati çekti.

İsrail'deki Kanal 12 televizyonu, İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan Filistinliye tecavüz ettiği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini yayımlamıştı.

Gözaltına alınan askerlerden 5'i serbest bırakılmıştı

Gözaltına alınan 10 askerden 5'i İsrail mahkemesince serbest bırakılırken diğerlerine ilişkin soruşturma sürüyor. İsrail mahkemesi, bir Filistinliye tecavüzle suçlanan 5 askerin gözaltı sürelerini 11 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı, elleri kelepçeli şekilde günde 18 saate kadar yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

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