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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze'ye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ne yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını ve bölgede yaşayan Filistinlilerin "gönüllü göçünün" teşvik edilmesini istedi.

Mustafa Deveci  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze'ye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara

Filistin karşıtlığıyla bilinen Ben-Gvir, aşırı sağcı İsraillilerin Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması için düzenlediği gösteride konuştu.

Gazze sınırında yer alan Sderot kentindeki gösteriye katılan Ben-Gvir, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardım gönderilmesine hayır oyu veren tek kabine üyesinin kendisi olduğunu belirtti.

Ben-Gvir, kendisi hariç diğer İsrailli Bakanların Kerem Ebu Salim'den yardım girişine karşı çıkmamasından dolayı "utandığını" söyledi.

Gazze'ye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması çağrısı yapan Ben-Gvir, "Gazze sorununun geri dönmemesi için iki şeyin yapılması gerekiyor; Gazze Şeridi'ne geri dönmek ve Gazze sakinlerinin 'gönüllü olarak' ayrılmalarını teşvik etmek. Bu ahlakidir, akılcıdır, insanidir." yorumunda bulundu.

Ben-Gvir'in başını çektiği İsrailli aşırı sağcı Bakanlar, sık sık Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi çağrısı yapıyor.

Batı Kudüs'te ocak ayı sonunda Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması için konferans düzenlenmiş, Ben-Gvir başta olmak üzere çok sayıda İsrailli Bakan da bu toplantıya katılmıştı.

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