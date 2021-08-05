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Dünya

İsrail uçakları, Lübnan'ın güneyinde bazı noktaları vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Sami Anwar Rashad Ahmed,Gülşen Topçu   | 05.08.2021
İsrail uçakları, Lübnan'ın güneyinde bazı noktaları vurdu

İstanbul

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, dün Lübnan'dan İsrail'e roket atılan bölgeler ile terör amacıyla kullanılan tünelleri vurduğunu bildirdi.

Adraee, İsrail bombardımanının süreceği ve İsrail'i hedef alan terör saldırıları karşısında bunların dozunun artabileceği uyarısında bulundu.

Lübnan yerel basınındaki haberlerde ise İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Ed-Dımaşkiyye bölgesine iki hava saldırısı düzenlediği bilgisi yer aldı.

İsrail ordusu, 4 Ağustos'ta Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını, bunlardan ikisinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğünü açıklamıştı. Buna karşılık olarak İsrail ordusunun Lübnan tarafına topçu atışı yaptığı kaydedilmişti.

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