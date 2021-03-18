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Dünya

İsrail Tel Aviv ile Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşimlerini tramvayla bağlayacağını açıkladı

İsrail, Tel Aviv ile işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim birimlerini hafif raylı sistemle birbirine bağlama kararı aldı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Muhammed Semiz   | 18.03.2021
İsrail Tel Aviv ile Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşimlerini tramvayla bağlayacağını açıkladı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, Ulaştırma Bakanı Miri Regev, daha önce El-Lid (Lod), Rişon LeTsiyon ve Remle kentleriyle Tel Aviv arasında planlanan tramvay projesinde "sürpriz" şekilde değişikliğe gitti.

Bakan Regev, tramvay hattının Tel Aviv ile Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim birimlerini bağlayacağını duyurdu.

Haberde, Regev'in bu adımının İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak genel seçimle ilişkili olduğuna işaret edildi.

Tek seferde 500 yolcu taşıma kapasiteli tramvay hattında kullanılacak ilk vagonların geçen hafta İsrail'e ulaştığı aktarıldı.

Batı Şeria'daki Yerleşim Bölgeleri Konseyi Başkanı Yossi Dagan da Regev'in kararını desteklediklerini ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayanların da Tel Aviv'dekiler kadar trafik yoğunluğundan şikayetçi olduğunu belirtti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 500 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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